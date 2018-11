Telefoanele şi tabletele afectează sănătatea copiilor

04:00

Toxinele absorbite de la nivelul tubului digestiv trec in limfa si in sange, circuland apoi in intregul organism.Ele se pot acumula la nivelul pielii, in articulatii, in ficat sau splina, determinand boli cutanate precum urticarie, acnee, eczeme, psoriazis, afectiuni hepatosplenice, guta etc.Sangele transporta substantele reziduale pro­duse in timpul metabolismului catre rinichi, de unde s