Societatea „Viitorul Român”, oglinda moștenirii culturale românești în Statele Unite

09:50

Am absolvit Universitatea Loma Linda în 1997, specialitatea fizioterapie, iar după mulți ani de practică, am început medicina la ‘frageda’ vârstă de 40 de ani. După patru ani de medicină la Western University of Heath Sciences și încă trei ani de rezidență la Universitatea California din Irvine, am înființat o clinică privată în Los Alamitos, […]