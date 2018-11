Donald Trump dezminte că le-a cerut soldaţilor să tragă asupra migranţilor

15:45

Narcolepsia cauzeaza stare de somnolenta accentuata pe parcursul zilei, urmata de adormirea brusca. Adormirea este insotita de multe ori de cataplexie – pierderea temporara a controlului muscular, potrivit doc.ro. Cu toate ca narcolepsia nu este o afectiune fatala, aceasta poate cauza decesul prin accidentare. Cauze narcolepsie Nu se cunoaste cauza exacta a instalarii bolii somnului. S-a descoperit insa ca persoanele care sufera de aceasta afectiune au, de cele mai multe ori, un nivel scazut de hipocretina in creier. Hipocretina este un mediator chimic care are si rolul de a regla ciclurile de somn. Oamenii de stiinta banuiesc ca la aparitia acestei boli pot contribui atat factori de natura ereditara, cat si o activitate anormala a sistemului imunitar, care incepe sa atace tesuturile sanatoase ale creierului. Expunerea la anumite toxine poate si ea sa contribuie la aparitia bolii somnului. Simptome narcolepsie Stare de somnolenta anormala in timpul zilei – pacientul care sufera de boala somnului poate avea de-a face cu somnolenta accentuata pe tot parcursul zilei. Aceasta stare de somnolenta il impiedica pe pacient sa functioneze normal. In general, somnolenta accentuata este primul simptom al narcolepsiei. Cataplexia – pierderea brusca a tonusul muscular, fie ca vorbim despre anumite grupe de muschi, fie ca vorbim despre musculatura intregului corp, poate fi un alt semn al bolii somnului. Emotiile intense sunt cele care declanseaza cataplexia – furia, entuziasmul, frica ori rasul puternic. Paralizia in somn – inainte de a adormi ori de a se trezi, pacientul poate suferi de paralizie in somn, care se manifesta prin inabilitatea de a se misca sau vorbi, in ciuda faptului ca este complet constient. Halucinatiile – in timpul paraliziei in somn, pot aparea halucinatiile extrem de reale. Acestea pot fi vizuale, insa si auditive ori olfactive. Insomnii – pe timpul noptii, pacientul cu narcolepsie se poate confrunta cu incapacitatea de a ramane adormit. Tipuri de narcolepsie Exista doua tipuri de narcolepsie: Narcolepsia de tip 1 – este vorba despre necrolepsia cu cataplexie. Pacientii care sufera de acest tip au un nivel redus de hipocretina in creier. Narcolepsia de tip 2 – narcolepsia fara cataplexie. Acesti pacienti au un nivel normal de hipocretina in creier si experimenteaza simptome mai blande. Diagnosticare narcolepsie Examinarea fizica a pacientului, anamneza precum si testele specifice pot ajuta medicul sa stabileasca acest diagnostic. Polisomnografia si testul multiplu de latenta in somn (MSLT) sunt testele care pot identifica boala somnului. Tratament narcolepsie Nu exista un tratament care sa vindece boala somnului, insa unele medicamente si modificari ale stilului de viata pot spori calitatea vietii pacientului prin combaterea somnolentei excesive si a cataplexiei. Medicamentele antidepresive, inhibitorii de serotonina-noradrenalina, inhibitorii selectivi ai recaptarii de serotonina, precum si medicamentele care stimuleaza activitatea creierului precum Armodafinil ori Modifinil sunt folosite pentru tratarea acestei boli. Modificari la capitolul stil de viata, recomandate pacientilor cu narcolepsie Pacientul care sufera de narcolepsie ar trebui sa isi modifice si stilul de viata, astfel incat sa reduca manifestarile bolii somnului. In acest sens, se recomanda urmatoarele: Stabilirea unui program de somn pe timpul zilei – daca pacientul doarme in cateva reprize scurte, se va simti mai bine si manifestarile bolii vor fi estompate Stabilirea si mentinerea unui program de somn zilnic – pacientul se va culca la aceeasi ora in fiecare zi si se va trezi, de asemenea, la o ora exacta Se va evita consumul de cofeina, dar si cel de alcool, cu cateva ore inainte de culcare Se recomanda practicarea zilnica a cel putin 20 de minute de sport – pacientul va avea grija sa nu faca sport cu 4-5 ore inainte de ora de culcare Se vor evita mesele copioase seara Activitatile relaxante precum baile calde si masajul sunt recomandate mai ales seara, inainte de culcare