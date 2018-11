Tânăr de 22 de ani din raionul Dondușeni, găsit strangulat de un copac

11:30

Un grup infracțional, din nordul Republicii Moldova, specializat în contrabandă și trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari a fost descoperit de către Procuratura Generală. Gruparea infracțională transporta droguri pe teritoriul țării din statele Uniunii Europene, apoi urmau […] The post Peste cinci kilograme de ecstasy găsite în nordul țării appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.