17:15

Unul dintre cele mai importante proiecte de comunicare derulate in acest an in piata de asigurari este campania de educatie financiara "Traieste Viitorul!", lansata de Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor si sustinuta de Metropolitan Life. Care este scopul acestei campanii, cum se desfasoara si alte detalii despre aceasta ne-a oferit Ciprian LADUNCA, CFO & CSR Executive METROPOLITAN Life, in cadrul editiei din aceasta saptamana a emisiunii XPRIMM Time for Business.