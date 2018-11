VIDEO// Mai multe statui negre din lemn vechi au fost descoperite într-o citadelă mai veche decât Imperiul Inca

20:45

CHIȘINĂU sectorul Botanica: str. Salcîmilor 22/1, 22/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Aeroport, Botanica, Hlobeni, Ion Luca Caragiale, Miron Costin, Nicolae Bălcescu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Chişinău, sectorul Buiucani: str. Trușeni 9006, 9007, 9015, Codrilor 999, șos. Balcani 999 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Cornului 5/2 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice str. Gh. Codreanu 1-11, 2-12, Cornului 23, 24-28, Drumul Taberei 2-38, 17-39, Durlești 11, Toamnei 1-7, V. Lupu 61-73, Vovințeni 1-9, 4-14 - parţial în intervalul de timp între 08:20 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Balcani, B. Lăutaru, Durlești, Mitr. Petru Movilă, Toma Alimoș - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene sectorul Buiucani, com. Ghidighici: str. Bot Mihai, Buiucani, Dimitrie Cantemir, Drumul Vilelor, Durlesti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, La Rascruce, Maria Cibotari, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Petru Movilă, Prieteniei, Rarestii, Sfîntul Gheorghe, Teilor, Vierul, Vilelor, Zavoiului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. Chicera Petru, Igor Vieru, Mitropolit Petru Movilă, Sfîntul Gheorghe, Truseni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene sectorul Centru: str. A. Bernardazzi 38, Bulgara 26, M. Kogălniceanu 1-29, 2-28, Tighina 6, 12, 13 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00(5 ore), pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. A. Mateevici 52 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Aleea Gării 36 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 1 str-la, Cobzarilor 2 str-la, Grigore Vascan, Izvoarelor, Izvoarelor 1 str-la, Livădarilor, Sf.Martiri Brîncovineni 1 str-la, Sf.Martiri Brîncovineni 2 str-la, Sihastrului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str și str-la Cobzarilor, Izvoarelor, Livădarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric sectorul Rîşcani: str. Acad. S. Rădăuțanu 1, N. Dimo 9001, 9999, Primar Gh. Pintea 142, Studenților 11, 11/3, 999, str-la Studenților 13/1, s. Stăuceni: str. Ana Barbu, Ave Maria, Bucovinei, Bujorilor, Chicago, Gherman Pîntea, Moldoviţa, Stăuceni Sat, Stejarilor, Studentilor, Victoriei - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. C. Stamati 12, 14, 16, Ion Doncev 2-22, Moara Roșie 3, Z. Arbore 1-7, 2-6, str-la Z. Arbore 3/1, 4, 7, 7A - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. Buna Vestire, Columna, Constructorul, Crinilor, Cuza-Vodă, Drumul Viilor, Fîntînilor, Mircea Cel Bătrîn, Moldoviţa, Petru Ungureanu, Porumbita, Renaşterii, Teilor, Voievozilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: str. AnaBarbu, Ave Maria, Bucovinei, Bujorilor, Chicago, Gherman Pîntea, Moldoviţa, Stăuceni Sat, Stejarilor, Studentilor, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentrulucrări de reparaţie a echipamentului electric Anenii Noi: s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Roșcani - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene CAHUL s. Giurgiuleşti: str. Bez Uliţ, Chişinăului, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Independenţei, Mecanizatorilor, Mihail Koţiubinschi, Moldova, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pogranicinaea, s.Djurjulesti, Sadovaea, Sadoveanu Mihail, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivă, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:50, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia Mare - parţial în intervalul de timp între 15:50 - 17:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Bucuria, s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric CANTEMIR s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Şamalia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric COMRAT (UTA Găgăuzia) str. Alexandr Puşkin, Dimitrov, Dnestrovsk, Lenin, Moscova, Şueanţeva - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Beşghioz: str. 1 Mai, Karl Marx, Lenin, Mihail Frunze, Orehovaea, Polevaea, Serghei Lazo, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Căuşeni: str. Fîntînilor, str-la Fîntînilor, Ștefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Căinari: str. Căinari, Leonidov, Padurilor, Păcii 1 Str-La, Ştefan Vodă, A. Mateevici - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00, pentrulucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ochiul Roș - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00, pentrulucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Sălcuța - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor CIMIȘLIA s. Porumbrei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentrulucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sagaidac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Criuleni: str. 31 August 1989 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dolinnoe, s. Sagaidac, s. Valea Coloniței, s. Valea Satului - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mărdăreuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Pașcani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Zolonceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Hînceşti: s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00, pentrulucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Chetroșeni, s. Mirești - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Caracui - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50, pentrulucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dahnovici, s. Bobeica - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dancu - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Drăguşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Ialoveni: s. Gangura, s. Mileștii Noi, s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentrulucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sociteni, s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Zîmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Leova: str. Nicolae Iorga, Petru Rareş, Petru Zadnipru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sărăţica Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Nisporeni: str. 31 August 1989, Dimitrie Cantemir, Muşatinilor, Sfintu Petru, Toma Ciorbă, Unirii, Vărzăreşti, s. Vărzărești: str. 31 August 1989, Alexandru Cel Bun, Dimitrie Cantemir, George Enescu, George Enescu, Ion Creangă, Ovidiu Creangă, Sf.Petru, Ştefan Neaga, Trandafirilor, Unirii, Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru Lăpuşneanu, Bogdan PetriceicuHaşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stamati, Haiducilor, Ioan Vodă, Livezilor, Livezilor str-la, Maguri, Sfinti Voievozi, Zubcu-Codreanu Nic., Suveranității, Marea Adunare Națională - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bursuc - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Călimănești - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Orhei: str. Acad. S. Rădăuțan, V. Cupcea, Eliberării, Haiducul Grozescu, Meșteșugarilor, Răzeșilor, S. Lazo, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ivancea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Lopatna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Morozeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentrulucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Străşeni: s. Ciobanca, s. Pănășești - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sadova: str. Alecu Russo, Arnăut, Codrilor, Florilor, Grigore Ureche, Ion Creangă, Malinovschi, Maxim Gorki, Memoriei, Mihai Eminescu, Pionerscaea, Sadova, Sportivă, Şcolinaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Vorniceni: str. Constantin Negruzzi, Decebal, Doina, Ion Inculeţ, Ion Neculce, Mitropolit Petru Movilă, Sadova, şoseaua, Sector-3A, Sfatul Ţării, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30, pentrulucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Ştefan Vodă: s. Carahasani: str. 1 Mai, A. Tabacarea, Alexandr Puşkin, Alexandru Cel Bun, Carl Marx, Ciapaeva, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Lenin, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorova, Zorile - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20, pentrulucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Crocmaz: str. Chirov, Lenin, Mira, Suvorov- parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00, pentru conectarea clienţilor noi s. Olănești: str. N. Pirogov, N. Testemițeanu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 13:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Purcari: str. M. Gorikii, Purcari - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:10, pentrulucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Taraclia: str. Bulgară, Lenin, Vasilii Ceapaev, Vasilii Ceapaev str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Dimitrov, Lesnaea, Pervomaiscaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentrulucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Copceac: str. Cutuzova, Goricogo, N.Krupskaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Teleneşti: s. Brînzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Scorțeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11 sau accesaţi site-ul www.gasnaturalfenosa.md.