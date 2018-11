Dodon, Putin și parteneriatul strategic

20:00

De la Parlament la iarbă verde. Mai mulți locuitori ai orașului Bălți, printre care și vicepreședintele Parlamentului, Vladimir Vitiuc, au mers, la sfârșitul săptămânii trecute, la sădit copaci. Acțiunea s-a desfășurat în contextul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului.