VIDEO: Preotul din Negureni, scos de poliție chiar în timpul slujbei

09:40

Un moldovean, de 39 de ani, din Hancesti, este cautat de rude, dupa ce a disparut in timp ce se intorcea cu un autocar de la Moscova. Soferul vehiculului, audiat de politie, a spus ca barbatul ar fi facut scandal si i-ar fi cerut sa opreasca chiar in mijlocul unei autostrazi. In apropiere de Kiev, […] Articolul Un bărbat din Hâncești A DISPĂRUT pe drumul de la Moscova spre Chisinau apare prima dată în IMPACT TV.