Plafonul de garantare a depozitelor bancare va crește până la 50 000 de lei

12:00

Cea mai înaltă statuie din lume a fost inaugurată în statul Gujarat din vestul Indiei. Statuia cu înălţimea de 182 de metri îl înfăţişează pe Sardar Vallabhbhai Patel, primul ministru de interne al ţării – cunoscut şi sub titulatura de ‘„Omul de Fier al Indiei” . Costurile pentru construcţia statuii s-au ridicat la peste 400 […] The post A fost inaugurată cea mai înaltă statuie din lume. Are 182 metri și a costat 400.000.000 dolari appeared first on Moldova.org.