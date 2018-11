Ghimpu: Hotelul „meu” din Brașov este de fapt al lui Dodon

12:00

„Analistul moscovit Dan Dungaciu”, eticheta ii apartine lui Basescu, a venit cu un comentariu in care incearca sa acopere, intentia celor din PL si PLDM de a nu vota modificarea Constitutiei, vezi AICI. Toate argumentele aduse de Dungaciu sunt speculative, nu trebuie conditionata integrarea europeana cu limba romana. Astazi e important, sa fie introdisa sintagma de integrare europeana in Constitutie, pentru a securiza vectorul de dezvoltare externa, care va face posibila in viitor si introduce...