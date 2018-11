Luna noiembrie va aduce schimbări importante în viața personală a patru zodii. Ce zodii au șanse mari să se îndrăgostească în această lună?

18:30

La întrevederea cu liderul de la Kremlin, președintele moldovean i-a dat asigurări că "majoritatea absolută a cetățenilor moldoveni susțin politica de păstrare a relațiilor seculare de prietenie cu Rusia și de consolidare a parteneriatului strategic moldo-rus". Totodată, șeful statului s-a adresat președintelui Federației Ruse cu rugămintea să majoreze, începând cu anul viitor, numărul de burse pentru cetățenii moldoveni care doresc să studieze la universitățile din Federația Rusă. În plus, Dodon și-a exprimat recunoștința pentru asistența tehnică acordată direct administrațiilor locale din R.Moldova, menită să îmbunătățească activitățile administrative și gospodărești ale acestora. De asemenea, Dodon s-a înțeles cu Putin să fie întreprinse acțiuni concrete comune pentru creșterea exportului de bunuri moldovenești pe piața rusă, inclusiv excluderea, de la 1 ianuarie 2019, a taxelor vamale la exportul către Rusia a următoarelor produse moldovenești: legume, fructe (mere, cireșe, prune, nectarine etc.), conserve de fructe și legume și produse vitivinicole. "Am convenit preventiv să fie implementate în continuare măsurile de amnistiere pentru moldovenii care lucrează în Federația Rusă și care au încălcat, din diverse motive, articolul 26 al legislației ruse. Deja zeci de mii de cetățeni ai țării noastre, care au căzut sub incidența articolului respectiv, au beneficiat de amnistie. Totodată, am ajuns la înțelegerea de a întreprinde noi pași privind amnistia cetățenilor Republicii Moldova în baza articolului 27 din legislația migraționistă a Federației Ruse. Această înțelegere preventiv va fi aplicată începînd cu 1 ianuarie 2019.În același timp am discutat în detaliu posibilitatea atragerii de investiții rusești în implementarea proiectelor de infrastructură în beneficiul locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului", afirmă șeful statului. "Prima zi a vizitei mele oficiale în Federația Rusă a fost extrem de productivă și va da rezultate pe care le vor simți în curînd cetățenii țării noastre. Sunt convins că relațiile moldo-ruse vor continua să se dezvolte în spiritul parteneriatului strategic.Moldova are viitor", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook. Timp de aproape doi de când a devenit președinte al R.Moldova, Igor Dodon s-a întâlnit de 11 ori cu Vladimir Putin. În această perioadă nu a avut însă nici o întrevedere spre exemplu cu liderii statelor vecine, președintele României, Klaus Iohannis sau președintele Ucrainei, Petro Poroșenko.