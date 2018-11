Un bărbat era atât de mahmur încât a adormit în cala unui avion. Ce le-a spus polițiștilor

11:20

Moldtelecom continuă să investească pe piaţa serviciilor de televiziune digitală şi aduce în premieră pe piaţă funcţionalităţi noi la serviciul Smart TV. Acum posibilităţile tale sunt şi mai extinse, iar lumea televiziunii digitale îţi este cât se poate de accesibilă. Serviciul Smart TV de la Moldtelecom este acum disponibil pe lângă televizoarele smart Samsunt, LG […]