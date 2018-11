Editorialist: “Maia Sandu trişează când spune că statul nu dispune de bani". “Salariile bugetarilor se modifică prin legea salarizării"

14:30

Unele pozitive, iar altele mai critice. Sunt si o a treia categorie de persoane care, pur si simplu, nu vor sa creada ca asa ceva este posibil si acuza Guvernul ca se lanseaza in promisiuni fara acoperire financiara.E bine ca sunt dezbateri, dar cel mai bine e cand Guvernul vine si cu raspunsuri. Iar cel mai bine vorbesc cifrele. Ultimul raport privind executarea Bugetului Public National arata ca statul a reusit sa acumuleze venituri mult mai mari decat cheltuielile preconizate.Prin urmare, conform situatiei din 30 septembrie 2018, in Bugetul Public National s-a acumulat un excedent in suma de aproape 1,8 miliarde de lei (diferenta dintre venituri si cheltuieli). Aceasta suma usor poate acoperi necesarul de finantari pentru majorarea salariilor in anul 2019.Ministerul Finantelor afirma ca in acest scop este nevoie de o suma de 1,3 miliarde de lei. Deci, se pare, totul este calculat si prevazut. Cel putin asa arata cifrele din rapoartele Guvernului.