Democrații, autorii unicei audieri care a trecut în Parlament. Sîrbu: Elevii de la liceul „Lucian Blaga” au stat cu ștreangul în gât

Produsele Made in Moldova vor putea fi procurate online în orice colț al lumii. FROM THE HEART.SHOP îți permite să cumperi articole vestimentare, accesorii, încălțăminte și alte produse de la producători locali. Dacă ești antreprenor și ai un produs interesant, ești invitat să te alături proiectului.