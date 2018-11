Cahul. Patru persoane împlicate într-un ACCIDENT GRAV, doi minori au fost transportați la spital

01:15

Pe 27.10. 2018 ministrul român al apărării îi răspunde elegant lui Vladimir Putin care a amenințat România și nu numai: „E o nouă provocare și ar trebui să preocupe pe toată lumea”. Pare un răspuns banal. Doar pare pentru că asta a fost scânteia care a aprins focul.... Să fie doar părerea mea? Pe 28.10.2018 câteva publicații încep să readucă în față puciul anti-Dragnea, un ziar prorus preia știrile cu puciul și începe denigrarea. De ce? Alte ziare românesti au relatat și ele (deși mai toate încercau a spune și părțile bune ale ministrului) și, s-a produs intoxicarea... Un coleg de partid face o afirmație dureroasă sau invidioasă în media, asta doar ca să fiu elegantă și să nu fiu răutăcioasă cu domnul... „Un muzeograf nu poate fi ministrul apărării”. Am o întrebare pentru cei ce cred în această afirmație: La asta nu trebuia să vă gândiți înainte de a fi propus? Întreb și eu... Mă mir că, pentru prima dată de la numire, au apărut știrile negative pentru ministrul Apărării și încep să caut pe net să văd ce mai găsesc.... Da, după ore întregi de căutare bilanțul este așa: 1 știre cu răspunsul pentru Vladimir Putin (atenție aceasta nu a fost preluată de ziarul prorus dar a aprins beculețul în a căuta și da știri împotriva omului care a avut tăria ai răspunde); 1 știre cu declarația membrului PSD în ceea ce privește calificarea ministrului (fără prea mare succes în media, nu prea a fost băgată în seamă); multe alte știri cu așa-zisa semnătură dată pe scrisoarea de demitere a lui Dragnea; și 1 material al unui jurnalist (un material în care s-a scris realizările ministrului „muzeograf” propus de partidul de la guvernare) care trage un semnal de alarmă guvernării că dacă vor schimba ministrul „accelerează sinuciderea politică a PSD” . Deci, spațiul online a fost acaparat de puciul anti-Dragnea eșuat care a atras remanierea guvernamentală, schimbarea câtorva miniștrii din funcții. Cap de listă ajungând ministrul Apărării.... Pe 29.10.2018 ziua a fost calmă, ministrul și-a respectat promisiunea și a fost alături de militarii veterani care au adus acasă medaliile de la Jocurile Paralimpice de la Sydney, promisiune făcută în urmă cu doi ani când a fost la Aeroportul Otopeni să-i primească pe veteranii-sportivi care la prima lor participare la Jocurile Paralimpice (Toronto) au reușit să câștige medalii de aur, argint, bronz. A fost primul ministru care a știut să le arate recunoștință și să-i respecte așa cum se cuvine. Pe agenda de lucru a aceste zile a dost și întâlnirea cu ambasadorul Statului Kuweit în România, Talal Mansour Alhajeri. A fost o zi liniștită cu știri pozitive la adresa armatei. Seara, după orele 20.00, mediul online a început iar să vuiască despre demiterea ministrului român al Apărării. Curgeau știrile în care se specula demiterea.... Pe 30.10.2018 o asociație apolitică a militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități depune petiție către PSD, respectiv Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Petiția au făcut-o publică pe site-ul asociației (ciește și AMVVD reacționează față de posibila remaniere a ministrului Apărării Naționale, domnul Mihai-Viorel Fifor) și media românească a început s-o preia.... Am căutat să văd dacă a fost preluată și de publicația prorusă. Ce să vezi? ...NIMIC... De ce? Pentru ei nu mai prezenta interes, nu trebuia echilibrată balanța..... După aceste trei zile de foc, am rămas cu o singură impresie: Ministrul Apărării se face vinovat că este BUN. Că un „muzeograf” care are și alte studii și un CV stufos a devenit un diplomat militar de calitate care a reușit: - să se adapteze rapid, să se documenteze, să confere o eleganță vizibilă mandatului său și să reprezinte cu decență cea mai populară instituție de stat românească - s-a remarcat ca un bun ministru al Apărării. Un om echilibrat, bine primit și apreciat de omologii săi aliați din NATO - Armata e vizibilă, profilul în NATO e consolidat, au pornit inclusiv campanii sociale foarte apreciate – salvarea Institutului Cantacuzino, refacerea Crucii de pe Caraiman, preluarea unei clădiri din Băile Herculane. - datorită lui Armata României, care se modernizează rapid este cel mai bun ambasador al ţării în acest moment şi va fi, fără niciun dubiu, printre cele mai performante armate ale lumii - ministrul Apărării a fost aproape de militarii români, de la soldat la general - apreciat și respectat de militarii veterani ai TO care au simțit, pentru prima dată, că au lângă ei un om care știe să-i asculte, să le rezolve problemele cu un profesionalism desăvârșit, manifestându-și mereu interesul față de Armată ca instituție, cât și față de militari. - are virtutea unui lider de necontestat în conducerea ministerului După toate astea îmi pun întrebarea: România, încotro?!