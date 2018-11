Un centru cultural-educațional va fi construit în Găgăuzia. Cine este finanțatorul

18:20

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că se va implica în campania de strângere de semnături pentru inițiativa cetățenească de revizuirea a Constituției care să deschidă calea unirii Republicii Moldova cu România, scrie g4media.ro. „Iașul va da startul acestei campanii de strângere de semnături. Deja avem și formatul grafic al […] The post Primarul Iașului anunță că va strânge semnături pentru revizuirea Constituției în vederea unirii cu Republica Moldova appeared first on Moldova.org.