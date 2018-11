Atenție! De la 1 noiembrie şoferii sunt obligaţi să circule cu faza scurtă a farurilor

13:50

Cetățenii Republicii Moldova, dar și cei din Belarus vor putea circula rapid și în siguranță cu ruta avia Chișinău – Minsk, lansată astăzi. Cursa va fi operată de 5 ori pe săptămână, iar zborul va dura o oră şi jumătate. „Astăzi demonstrăm încă o dată că relațiile dintre Republica Moldova și Belarus sunt bazate pe […]