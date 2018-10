Bananele pot rezolva rapid problema balonării și a retenției de apă

08:30

BERBEC Ai mai multe impasuri, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtăseşti problemele tale. Mai aşteaptă! Astăzi este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult pentru bani foarte puţini. Ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. TAUR Astăzi, mai ales cu cei apropiaţi, cu familia, nu trebuie sa te lupţi, ca şi cu morile de vant. Încăpăţânarea a trezit întotdeauna o reacţie contrara şi așa nu poți ajunge la niciun rezultat. Variabil şi ezitant, modul tău de comportare este reflecţia îndoielilor interioare. Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus şi poate vei reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi! Astazi poti sa ceri o favoare sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. GEMENI O zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! RAC Trebuie să-ti controlezi starea de confuzie şi de nervozitate, care îţi pune unele relaţii în pericol şi produce surprize şi nedumerire anturajului. Toată lumea ştie că îţi place armonia! Așa că zâmbește, vorbește frumos, politicos, ca să ai reacții pe măsură. Din partea celor din jur. Sigur, întotdeauna poți să ai supriza să dai peste un om din Neanderthal, un mitocan cu pretenții, dar nu astăzi. Nu promite nimănui, nimic, spune că te gândești, că reflectezi la chestiune. LEU În jungla de beton în care trăieşti, sunt capcane la tot pasul. Naivitatea ta de Leu generos te face să fii uneori păcălit. Astăzi trebuie să fii foarte atent la propunerile care ţi se fac. Ceva se întâmplă: un eveniment, o întâlnire cu o persoană deosebită... Lucrurile îţi apar într-o altă lumină, viaţa poate fi frumoasă! Aminteşte-ţi de timpul dinainte de a avea necazuri! Configuraţia astrologică îţi conferă un dar amplificat la maximum, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de întâlniri! FECIOARĂ Dimineaţa, în activitatea ta, trebuie să te fereşti de orice persoană potenţial ostilă, sau dubioasă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Evită locurile publice aglomerate. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor profesionale. Găseşti şi nota potrivită în gama sentimentală. O zi bună, dacă eviţi persoanele nesuferite. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri, probabil în weekend. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! BALANŢĂ Încerci să rezolvi lucrurile cât mai simplu posibil, fără conflicte şi resentimente. Totuşi, trebuie să dai dovadă de o combativitate bine temperată, care, fără agresivitate, te ajută mult. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, zi de cumpărături. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Şi nu uita să-ți prelungești abonamentul la sala! SCORPION O zi modestă şi ca realizari şi ca pretenţii, de aceea cam cenuşie şi monotonă. Poti să o înviorezi pe seară, la un spectacol, un film şi/sau la o cina cu multă şampanie şi ciocolată! Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regăseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Astăzi, sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi, mai ales pe seară la o cină cu fiţe şi multă veselie. SĂGETĂTOR Simţi din ce in ce mai tare, mai acut, faptul că nu mai poţi sta alături de persoanele cu care nu ai afinităţi selective, care nu te lasă să te desfăşori. Azi poţi să obţii un armistiţiu, o regulă a jocului! Te simţi bine, dar puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg normal. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, în ultima zi de octombrie, chiar dacă nu prea îţi convine, este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile. CAPRICORN Astăzi te înţelegi intelectual, profesional şi chiar sentimental, cu o persoană născută tot in zodia Capricornului. Ţi se pare ciudat, dar aveţi în comun multe: perfecţionismul, de exemplu! Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune a altora. Adică trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intalnire. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor, asta dacă eşti la serviciu. Dacă eşti PFA, sau ai o profesiune liberală, poţi să-ţi organizezi singur programul, cu atenţia şi seriozitatea caracteristică Capricornilor. VĂRSĂTOR „Câinii latră, caravana trece!”. Chiar daca vei suporta reproşuri şi ţi se vor aduce la cunoştiinţă bârfe despre tine, fondate sau false, tu trebuie să dai dovadă de prudenţă şi reţinere. Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti prea mult. Fii obiectiv, prudent şi o să fie mai bine. Ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în a doua parte a zilei. Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, în sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai văzut de mult. PEŞTI Eşti în plină formă, fizic şi mental! Ţi-ai regăsit ritmul optim de viaţă şi serviciul nu-ţi mai pare o pedeapsă. Sunt nişte discuţii despre bani, dar faci faţă. Pe total, o zi bună! Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea... în coadă de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Poți să arăți cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur!