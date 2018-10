/VIDEO/ Un iaz este poluat ani la rând de apele reziduale provenite din orașul Fălești

16:10

Foto: SP Primăria municipiului Bălți va aloca peste 8 milioane de lei pentru reconstrucția „Băii orășenești”. Această știre a stârnit controverse printre locuitorii orașului Bălți, iar unul din cei care și-a afișat public nemulțumirea, într-un filmuleț, pe o reațea de […] The post /VIDEO/ Peste 8 milioane de lei, va aloca primăria orașului Bălți pentru „Baia orășenească” appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.