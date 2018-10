Rudele victimelor cumplitului accident aviatic din Indonezia se roagă să fie găsiţi supravieţuitori

17:30

Kim Kardashian a mărturisit că este presată de partenerul ei de viață, Kanye West, să facă mai mulți copii.În cel mai recent episod al show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, vedeta americană Kim Kardashian s-a plâns că soțul ei, Kanye West pune presiune pe ea pentru a Citește mai departe...