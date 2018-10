Salarii mai mari, cu până la 10%, pentru angajații companiilor private

19:00

Șomerul Andrei Năstase, care spune că nu are afaceri și cerșește cu regularitate bani de la cetățeni pentru a-și întreține partidul, a avut, zilele trecute, o deplasare costisitoare în Statele Unite ale Americii.Informațiile despre scopul acestei descinderi sunt destul de nebuloase, iar singurele surse de știri au fost doar niște comunicate de presă seci, reproduse fidel de presa pe care o controlează finul de cununie al oligarhului Victor Țopa. Fără interviuri, fără intervenții live la Jurnal TV, fără declarații în fața camerelor de luat vederi.S-a creat chiar impresia că aceste comunicate sunt menite doar să camufleze niște obiective ascunse ale liderului PPDA, în cadrul vizitei sale peste Ocean. Iar întrevederile pe care le-a avut prin coridoarele unor instituții publice din SUA doar creează impresia unei aflări în treabă.Aceste supoziții nu sunt deloc deplasate, dacă ținem cont de interesele ascunse, pe care le are în SUA nașul său de cununie, Victor Țopa. Potrivit unei investigații recente, publicată de portalul today.md, Victor Țopa ar fost implicat în comerțul ilegal cu armament, împreună cu rusul Victor But, cel mai cunoscut traficant de arme din lume, numit „vânzătorul de moarte”.Potrivit investigației, oligarhul interlop Victor Ţopa colabora cu traficantul de arme Victor But încă din anii ’90, perioadă în care conducea „Air Moldova International SRL”. Today.md mai scria că Victor But a fost ofiţer al serviciului militar rusesc de informare, în cadrul forţelor aeriene. Timp de 15 ani, el a vândut armament în Africa şi America de Sud, fiind suspectat şi de legături cu membri ai organizaţiei teroriste Al-Qaeda.Pornind de la aceste informații, putem presupune că, după o perioadă în care s-a tot dat la fund, Victor Țopa încearcă să-și restabilească relațiile oculte peste Ocean. Nu o poate face deschis, deoarece serviciile secrete americane stau cu ochii pe toți potențialii parteneri de afaceri ai lui Victor But. De aceea recurge la serviciile finului său Andrei Năstase, politician pe care îl controlează în totalitate și care a reușit, prin intermediul unor personaje conectate la serviciile secrete ruse, să se apropie de anumite cercuri politico-financiare din Vest.E de remarcat faptul că aceste mișcări de trupe se produc în preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Miza acestui scrutin este uriașă, de aceea Victor Țopa este nevoit să uzeze de toate legăturile sale, din Europa, dar și peste Ocean, pentru a-l propulsa pe Andrei Năstase în viitorul Parlament.sursa: Actual.MD