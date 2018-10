Un cetățean al Franței riscă să fie condamnat în țara noastră

10:30

Incidentul a avut loc vineri, 26 octombrie, în orașul Drochia, chiar în curtea școlii în care învăța copilul. Mama copilului a scris pe o rețea de socializare, că maidanezii l-au doborât la pământ pe fiul său, în curtea școlii, și […] The post /FOTO/ Un copil a fost sfâșiat de 7 maidanezi în curtea școlii din Drochia appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.