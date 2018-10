Parcul de autobuze din Chișinău ar putea fi suplinit cu 50 de unități noi, produse la întreprinderea belarusă MAZ

10:40

Poliţistul de patrulare, care acum un an, a urcat beat la volan şi a comis un accident rutier, soldat cu decesul unui pasager va compărea pe banca acuzaţilor. Pentru a scăpa de pedeapsă, până la sosirea la faţa locului a grupului de cercetare, poliţistul a mutat cadavrul pasagerului la volan, încercând să ducă în eroare […] The post Polițistul de patrulare, care a mutat corpul neînsufleţit al pasagerului la volan, trimis în judecată appeared first on Moldova.org.