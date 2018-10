Ungaria a coordonat cu Rusia expulzarea unui diplomat rus, ca urmare a cazului Skripal

11:10

Angelina Jolie arată o schimbare totală în rolul ei din filmul Come Away. Actrița și-a șăsat pur și simplu fanii cu gura căscată.Angelina Jolie a putut fi văzută într-un selfie postat de co-starul David Oyelowo."Filmul nostru Come Away este acum în producție. Citește mai departe...