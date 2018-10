Ministrul Octavian Armașu asigură că sunt bani pentru creșterea salariilor

09:20

Democratia cunoaste un declin la nivel global, avertizeaza expertii in politica externa. Richard Haass, presedintele organizatiei americane non-profit Consiliul pentru Relatii Externe si un veteran al diplomatiei americane, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la directia in care se indreapta in prezent multe dintre guvernele lumii. „Aceasta este o era a autoritarismului. (…) Nu vad ca […]