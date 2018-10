A fost identificat insecticidul care a provocat tragedia de la Cantemir. De ce nu a fost afectat bunelul

14:30

Centrul de Informaţii Universitare a anunţat astăzi despre lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!", ediţia 2018-2019, organizat cu suportul financiar integral al BC „Moldova Agroindbank" SA și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM. Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile […]