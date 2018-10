Autobuze electrice belaruse ar putea fi asamblate la Chișinău de o întreprindere mixtă moldo-belarusă

13:40

Primăria Chișinău a procurat cinci aspiratoare și cinci remorci pentru colectarea și transportarea frunzelor. De asemenea, în capitală urmează să ajungă și cinci tractoare multifuncționale. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful Direcției generale locativ-comunală și amenajare, Ion Burdiumov, la ședința serviciilor Primăriei municipiului Chișinău. Potrivit lui, tehnica nouă a costat 3,8 milioane de lei.