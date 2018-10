Autobuze electrice belaruse ar putea fi asamblate la Chișinău de o întreprindere mixtă moldo-belarusă. Pavel Filip a testat un autobuz electric la Minsk

17:30

Cazul cu nava sub pavilionul moldovenesc care transporta 1400 kg de droguri a fost abordat astăzi de către premierul Pavel Filip în debutul ședinței de Guvern. Prim-ministrul a subliniat că deși printre membrii echipajului nu erau cetățeni ai Republicii Moldova, în așa cazuri are de suferit, totuși, imaginea țării noastre. „Văd foarte multe speculații, pentru că cei care critică Guvernul au grijă să vină cu multe minciuni și speculații. Deja am văzut că Republica Moldova transportă droguri și cocaină. Nu este primul caz când noi avem probleme cu navele care merg sub drapelul Republicii Moldova”, a subliniat Pavel Filip. În cadrul ședinței, prim-ministrul a fost informat că această navă a fost înregistrată de către căpitănia portului Giurgiulești conform procedurilor de rigoare și doar după ce a primit aviz pozitiv de la Ministerul Afacerilor Externe, care nu a depistat suspiciuni în examinarea informațiilor despre această navă. „Republica Moldova nu are nici o atribuție în astfel de acțiuni de trafic ilegal. Responsabilitatea deplină îi revine armatorului și echipajului respectiv. Republica Moldova nu va fi sancționată în acest caz în nici un fel”, a spus Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii. În context, șeful Guvernului a cerut responsabililor să înăsprească procedurile de înregistrate a navelor sub pavilion moldovenesc și să fie creat un mecanism funcțional de supraveghere după înregistrarea acestora. „Trebuie să vedem dacă este necesară o procedură mai riguroasă și dacă este cazul - veniți cu o propunere de modificare a acesteia sau în general cu un proiect nou, care să corespundă în totalitate rigorilor Uniunii Europene”, a conchis Pavel Filip. Poliţia spaniolă a interceptat o navă înmatriculată sub pavilion moldovenesc care se îndrepta spre Spania cu 1,4 tone de cocaină la bord. Zece persoane, cetăţeni ai Turciei, Ucrainei, Georgiei şi Bulgariei, care formau întreg echipajul navei, au fost reţinute.