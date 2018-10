Ultimele tendințe in domeniu si soluțiile inteligente de securitate de la Orange au fost prezentate in cadrul „Moldova Cyber Week 2018”

08:15

SCORPION: Se poate să vă luaţi casă, maşină, să faceţi nişte schimbări în locuinţă şi să vă extindeţi, dacă e cazul. E o emancipare pe mai multe planuri la voi şi or să se vadă rezultatele, încheiaţi contracte de muncă şi posibil şi de căsătorie. SĂGETĂTOR: Poate vă-nscrieți la nişte cursuri şi o să fiţi absorbiţi de tot ce se-ntâmplă acolo şi-o să fie totul la foc continuu. Vă pregătiţi de o plecare, poate fi un mic concediu, un city break cu prietenii, ori vreun team building cu colegii, la distracţie. CAPRICORN: E cineva pe care-l vreţi în viaţa voastră şi o să vă luptaţi să-l cuceriţi, să-l păstraţi, pentru că e valoroasă persoană. Întâlnire importantă, poate puneţi bazele unei afaceri, vă căutaţi sponsori, coechipieri ca să iasă un lucru de calitate, cu care să mergeţi la sigur. VĂRSĂTOR: Or să vi se plătească nişte ore suplimentare, mai primiţi şi nişte bonusuri şi o să fiţi mulţumiţi de felul în care sunteţi trataţi. E posibil să luaţi nişte bani, fie de la serviciu, fie de pe urma unor colaborări şi o să cumpăraţi ce-aveţi nevoie pentru casă şi familie, ce e prioritar. PEŞTI: Se poate să reluaţi o prietenie, o relaţie sentimentală după ce v-aţi acordat o pauză de gândire şi v-aţi făcut ordine în viaţă. Se pare că n-aţi renunţat la ideea unei plecări, poate cel mult o s-o amânaţi că s-apucaţi să fiţi de față la un moment festiv din viaţa cuiva apropiat. BERBEC: O să-şi facă apariţia acea persoană de care sunteţi legaţi sufleteşte şi o să vă completeze frumos. E posibil să vă intre mai mulţi bani şi să aveţi de cheltuială zilele astea, să scăpaţi de datoriile mari, rate, facturi şi să vă gândiţi şi la o ieşire în weekend. TAUR: Poate va trebui să luaţi o decizie legată de copii, să-i trimiteţi pe undeva să practice un sport, ori altceva. Poate veţi reuşi, din banii de la saltea să luaţi ceva pentru casă, în acelaşi timp să vă-ngrijiți şi de sănătatea familiei, să vă eliberaţi de lucrurile apăsătoare. GEMENI: Or să vină bani de unde nu v-aşteptaţi, poate vi se plătesc din urmă nişte activităţi şi o să vă echilibraţi, financiar. Îşi face cineva curaj să vină cu o propunere de afaceri şi o să vă şi nimerească, mai ales c-aveţi nevoie de bani şi o să daţi zor să faceţi treaba ca lumea, de calitate. RAC: Or să dispară disensiunile din viaţa de cuplu poate şi pentru că s-au calmat spiritele de la serviciu, în afaceri. Se poate să vi se acorde o mână de ajutor, benevol, şi o să aveţi parte de un respiro, c-o să vă mai ocupaţi şi de voi, să vă recuperaţi sufleteşte. LEU: Se-anunţă în vizită cineva de la drum şi poate vine în weekend, şi-atunci o s-aveţi timp să vă pregătiţi cât de cât. O să puteţi semna acte, să legalizaţi o situaţie şi o să vă coste, poate e o taxă mare de timbru, ori altceva, dar nu se poate concepe fără. FECIOARĂ: O să vă bucuraţi de un plus de atenţie din partea fiinţei iubite şi o să ieşiţi mai des la plimbare, să mâncaţi în oraş. Se poate să primiţi un calificativ, aprecieri pentru o muncă depusă pe o perioadă mai mare de timp şi să obţineţi o prelungire de contract, ori alte angajamente. BALANŢĂ: Se poate s-aveţi o discuţie între patru ochi cu fiinţa iubită şi să faceţi cumva că relaţia să meargă şi mai bine, să fie armonioasă. O întrevedere cu partenerii de afaceri v-ar ajuta să faceţi o selecţie, să ştiţi ce păstraţi şi la ce colaborări să renunţaţi ca să v-alegeţi cu ceva bănos.