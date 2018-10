Ronaldo rupe tăcerea după 4 luni: adevăratul motiv pentru care a plecat de la Real Madrid

18:10

„Aici am avut volieră. Aici o saună, un hambar, baia, acolo copacii, gardul. Au smuls totul, nici nu am reușit să ajung aici. În hambar am avut lemne, conserve pe iarnă, multe. Iată tot ce am reușit să culeg de pe pomul smuls. Niște gutui. Păcat, copacul era foarte bun, frumos”, Svetlana Frunză, locatară Svetlana […]