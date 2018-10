Vladimir Putin l-a decorat pe Mitropolitul Moldovei, Vladimir, cu „Ordinul Prieteniei”. Pentru ce merite

16:15

Adună-ți echipă și participă la cea mai tare competiție „Odyssey of the Mind”, care va scoate în evidență cele mai tari capacități ale personalității tale și te va învăța cum să fii un coach de nota 10. Articolul Ești inteligent/ă și îți place să lucrezi în echipă sau chiar sa fii liderul acesteia? Participă la competiția „Odyssey of the Mind” apare prima dată în #diez.