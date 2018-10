/FOTO/ Un copil a fost sfâșiat de 7 maidanezi în curtea școlii din Drochia

19:50

În mâinile lui, metalul se transformă în adevărate opere de artă. Vorbim despre Oleg Sobișceanschi din Bălți. Tânărul practică gravura pe metal de mai bine de 12 ani, timp în care și-a bucurat sute de clienți.