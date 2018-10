FLASH // CUTREMUR puternic în România resimțit şi în Republica Moldova

12:45

În premieră, efortul financiar pentru moldovenii care vor să-și cumpere o locuință a scăzut, în premieră, sub 10 salarii anuale. Acest lucru se explică prin creșterea capacității de cumpărare a populației. Constatarea a fost făcută de către expertul economic de la IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță.”Astfel, dacă acum un an, pentru procurarea unui apartament erau necesare 11,7 salarii medii anuale, atunci în trimestrul III al acestui an, acest indicator, pentru prima dată a coborât sub 10 ani și anume, constituie 9,9 ani, cea ce înseamnă un efort financiar cu 18% mai mic comparativ cu acum un an”, scrie Ioniță într-o analiză publicată pe site-ul IDIS.Potrivit expertului, creșterea puterii de cumpărare a cetățenilor se explică prin aprecierea euro în ultimul an și creșterea veniturilor salariale în lei. Astfel, recalculat în euro salariul mediu anual anul trecut, în trimestrul III, era de 262 de euro/lună, iar acum a ajuns la 310 euro/lună.Ca urmare, se constată și o înviorare pe piața imobiliară din Chișinău, cea mai importantă din țară. ”În trimestrul III din 2018 se arată primele semne de înviorare. Astfel prețul mediu al unui apartament de 70 m.2 a cunoscut o ușoară creștere de la 36,540 euro în trimestrul II până la 36,680 euro în trimestrul III. Această creștere este complementată și de creșterea numărului de tranzacții pe piața imobiliară”, mai scrie Ioniță.foto: moldova24.info