Xenia Deli cucerește inimile admiratorilor cu o nouă poză cu fetița ei

15:20

Corpul uman este extrem de complex, dar între bărbaţi şi femei există unele diferenţe, pe care nici femeile nu le cunosc. Femeile au nevoie de anumiţi nutrienţi Dr. Arielle Levitan, co-autor al The Vitamin Solution: Two Doctors Clear the Confusion about Vitamins and Your Health, a precizat că „majoritatea femeilor nu ştiu că au nevoie de […]