Producătorii din R.Moldova vor putea exporta prune în Canada

În opinia edilului de Orhei, înafara programului politic, echipa sa, are o vastă experiență în Orhei, unde în trei ani a reușit să implementeze numeroase proiecte de dezvoltare a localității. În acest sens, schimbările din Orhei permite Partidului ”ȘOR” să se bucure de încrederea a mii de oameni. Totodată, formațiunea are șanse de implementare a programului politic în toată țara.«Atunci când am preluat postul de edil în Orhei, mi-am dat seama că orașul, primăria, este la fel ca și o companie privată, doar că acționarii ei sunt locuitorii orașului. Scopul companiei este să dea un rezultat bun cetățenilor. Am înțeles că puterea trebuie să devină o companie care să servească oamenii. În calitate de primar, sunt obligat să asigur locuitorii cu drumuri bune, asistență socială de calitate și un buget mai mare», - a declarat Ilan Șor.