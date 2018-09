Ostatici, eliberaţi la Chişinău

12:50

Vin nou din plin, mâncare aleasă şi muzică de calitate. Acestea au fost ingredientele Festivalului Must Fest 2018, care a avut loc ieri, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Oamenii au gustat din must şi au dansat sub acordurile melodiilor preferate. Oamenii care au ajuns ieri la Must Fest 2018 au avut parte de un program […] Post-ul Vin nou din plin, mâncare aleasă şi muzică de calitate. Vizitatorii Festivalului Must Fest 2018 au avut parte de un program artistic în toată legea apare prima dată în CANAL 2.