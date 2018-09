Începând de astăzi, două rute noi de troleibuze vor circula pe străzile capitalei

14:20

Anunțul că un tânăr de 22 de ani a devenit campion mondial la Taekwondo ar fi o știre bună, dar faptul că Alex Paulson din Dakota de Nord are Sindrom Down și chiar a obținut acest titlu este o știre reală și extraordinară, scrie pe blogul său directorul executiv al Centrului de consiliere și sprijin „Sfânta Alexandra Împărăteasa", din România, Alexandra Nadane.Mama lui Alex, Paulette, a declarat după victoria fiului său: ”Întotdeauna am spus că el trebuie să lucreze mai mult decât o persoană obișnuită din cauza provocărilor speciale, dar, pentru acest titlul chiar a trebuit să lucreze mult! A lucrat 8 ani pentru asta, împreună cu instructorul Ryan Arndt".Mama lui Alex recunoaște că la început ideea de a avea un copil cu Sindrom Down a fost înfricoșătoare: „Știam că va face lucruri grozave, dar ca părinți e firesc să te gândești la obstacole ar putea întâmpina.