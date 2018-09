Victimele seismului din Japonia a ajuns la 44 de morţi

10:15

Citiţi mesajul ministrului apărării naţionale cu prilejul deschiderii anului de învățământ preuniversitar și postliceal 2018 - 2019 Doamnelor şi domnilor profesori și instructori, Stimaţi elevi, Începutul noului an școlar în colegiile naționale militare și în școlile de formare a maiștrilor militari și subofițerilor Armatei României îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele meu și al echipei pe care o conduc în fruntea Ministerului Apărării Naţionale, cele mai calde urări de succes și un an cât mai prolific din punct de vedere al rezultatelor obținute în procesul de învățământ. Cu siguranță nu vă așteaptă un an ușor, pentru că așteptările sunt mari de la dumneavoastră. Veți avea de trecut examene dificile, veți fi puși în fața unor obstacole greu de trecut, va fi nevoie de multă muncă și implicare, dar nu veți fi singuri în această încercare. Aveți alături profesori și instructori redutabili, care vă vor ajuta să parcurgeți fiecare etapă a devenirii dumneavoastră, precum și comandanți cu mare experiență. Veți avea la dispoziție baze didactice și de pregătire dintre cele mai moderne. Și, nu în ultimul rând, veți avea sprijinul necondiționat al echipei pe care o conduc la vârful ministerului. Asigurarea resursei umane de cea mai bună calitate pentru Armata României - profesioniști pregătiți și instruiți la standarde moderne - a fost și va rămâne una dintre prioritățile de bază ale mandatului pe care mi l-am asumat la conducerea Ministerului Apărării Naționale. Cunoașteți eforturile majore pe care le depunem pentru reîmprospătarea efectivelor armatei. Cu sprijinul Guvernului României, am reușit să deblocăm, pentru acest an, 6.500 de posturi, pentru încadrarea cărora am declanșat o campanie de recrutare fără precedent. În paralel, am acționat și pe palierul educațional și formativ, pentru că nu ne dorim simpla refacere cantitativă a resursei de personal, ci punem calitatea pe primul plan. O construcție durabilă începe de la temelie, iar readucerea învățământului militar în coordonatele modernității înseamnă fundații solide și trainice pentru edificarea Armatei României de mâine, cea căreia generațiile care vor veni îi vor încredința misiunile esențiale de securitate națională. Concomitent cu amplele proiecte de extindere și modernizare a infrastructurii declanșate în multe dintre instituțiile noastre de învățământ, pe care le vedeți și de care veți beneficia, am mărit și cifrele de școlarizare la toate nivelurile. Numai la Institutul Medico-Militar, de exemplu, am prevăzut un număr dublu de locuri la admitere. În ceea ce privește învățământul liceal militar, anul școlar 2018-2019 ne găsește într-o echipă mult mai puternică: după refacerea, în 2016, a Colegiului Național Militar “Tudor Vladimirescu” de la Craiova, astăzi, la Constanța, după 20 de ani de la desființare, Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” reîntregește clubul de elită al învățământului liceal militar. Le urăm mult succes și așteptăm cu mult interes rezultatele primei generații de elevi. Sunt cu adevărat mândru să constat că sistemul militar de învățământ românesc este unul cu adevărat performant, un sistem de elită menit a produce elite. Dacă privim doar rezultatele obținute de colegiile naționale militare, ai căror absolvenți promovează în totalitate și cu medii foarte mari examenele de bacalaureat din ultimii ani, înțelegem că la Alba Iulia, la Breaza, la Câmpulung Moldovenesc, la Craiova și, cu siguranță, și la Constanța – din acest an, se face carte cu adevărat. În aceleași coordonate se înscriu și rezultatele școlilor de formare a maiștrilor militari și subofițerilor, care asigură, an de an, promoții de specialiști foarte bine pregătiți, care performează la cele mai înalte niveluri în executarea misiunilor din teatrele de operații, dar și în împlinirea importantelor misiuni încredințate în țară. Dragi elevi, Vă spuneam că nu vă așteaptă un an ușor. Dar vă asigur că, la finalul lui, vă veți bucura de roadele muncii voastre. Priviți rezultatele celor ce au trecut înaintea voastră prin băncile în care vă aflați: sunt, astăzi, studenți cu rezultate excelente în academiile categoriilor de forțe sau în Academia Tehnică Militară. Din acest an, câțiva se află la studii în cele mai prestigioase academii de formare a ofițerilor din Statele Unite. După finalizarea studiilor, predecesorii dumneavoastră au devenit profesioniști redutabili, ofițeri, maiștri militari și subofițeri angajați în misiuni complexe și importante. Sunt oameni în care țara își pune, pe drept, nădejdea. Sunt modelele voastre, de la care vă puteți inspira. Priviți, de asemenea, la dascălii voștri: prin mâinile lor au trecut generații și generații de elevi pe care i-au purtat, cu răbdare dar și cu pricepere spre rezultate pe care puțini le pot obține. Și, nu în ultimul rând, priviți la părinții voștri. Veți înțelege din privirile lor atât grija pe care v-o poartă, cât și mândria că v-au putut susține pentru împlinirea visului de a vă pregăti pentru o carieră în Armata României. Sunteți datori să le confirmați speranțele și încrederea și să le împliniți bucuria, prin rezultate cât mai bune la învățătură. Vă urez tuturor un an școlar de succes, cu rezultate deosebite, și vă asigur, încă o dată, că veți avea în conducerea ministerului sprijin permanent, astfel încât să beneficiați de cele mai bune condiții de viață și de învățământ, pe măsura renumelui școlilor voastre, dar și a așteptărilor pe care le avem de la voi!