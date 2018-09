Igor Dodon, a cărui coloană prezidenţială a fost implicată într-un accident rutier, a părăsit spitalul, împreună cu fiul său cel mijlociu

14:00

„Pe marginea a șase din cele 8 puncte am ajuns, practic, la înţelegeri şi am trasat paşi pentru promovarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă locuitorii şi agenţii economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Am discutat şi un șir de alte chestiuni cu caracter economic, social, ecologic. Am convenit asupra unor paşi simultani pentru a nu admite cazuri de agravare a situaţiei în Zona de Securitate, ce ar putea afecta pacea şi stabilitatea nu doar în Moldova, ci şi în regiune”, a declarat Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova, citat de Mesager.„Ne-am mişcat înainte. Multe au fost deja decise. Pe agenda discuţiilor au fost incluse şi subiecte legate de menţinerea misiunilor de pacificare pe malurile Nistrului. Este un mecanism important pe care nu trebuie să-l ignorăm. În acest sens, avem o poziţie comună”, a declarat Vadim Krassnoselski, pretinsul lider de la Tiraspol, citat de Mesager.