UPDATE / VIDEO. Două maşini din coloana oficială a preşedintelui Republicii Moldova au fost implicate într-un accident rutier pe traseul Strășeni - Călărași. Într-o mașină se afla Igor Dodon, mama sa si fiii acestuia

Berbec Aveți posibilitatea să va faceți remarcat în societate și puteți colabora foarte bine cu cei din jur. Dorința de afirmare și perseverență va ajută să încheiați o afacere profitabilă pe termen lung. Sunteți sfătuit, totuși, să nu fiți excesiv de critic cu partenerul de viață. Taur În prima parte a zilei aveți idei ingenioase, care pot da rezultate excelente în activitatea profesională sau în afaceri. Relațiile sentimentale pot fi foarte bune, dar aveți tendința să îi faceți reproșuri nejustificate persoanei iubite. După-amiaza s-ar putea să vă viziteze un prieten, care vă va solicita un împrumut. Daca puteți, ar fi bine să nu îl refuzați. Gemeni În prima parte a zilei este posibil să fiți irascibil și riscați să va purtați nedelicat cu persoană iubită. Ar fi bine să vă stăpâniți nervozitatea, pentru că riscați să provocați o ceartă. Este o zi în care descoperiți un adevăr pe care îl știați oarecum de mult, dar nu-l puteați accepta fără evidențe clare! Poate fi chiar adevărul despre faptul vă patenerul vă înșală, dar asta nu înseamnă nicidecum un sfârșit de drum. Sub clarul Lunii Noi sunt date măștile la o parte, iar apele se separă sub pecetea adevărului. Rac Entuziasmul de care dați dovadă la locul de muncă vă poate atrage invidia unui coleg. Nu este exclus să aveți o discuție aprinsă cu partenerul de viață, care va reproșează că acordați prea mult timp activităților profesionale sau afacerilor. Ca sfat: reacționați cu calm și diplomație. Leu Din dorința de a câștiga mai mulți bani, riscați să neglijați relațiile sentimentale si să vă certați cu partenerul de viață. Gândiți-vă bine înainte de a lua o hotărâre importantă. Încercați să găsiți o cale de mijloc între sentimente și bani! În a doua parte a zilei s-ar putea să fiți invitat la rude, unde vă simțiți foarte bine și uitați de grijile cotidiene. Fecioară Este posibil sa plecati intr-o calatorie neplanificata, in interesul familiei. Este bine sa tratati cu maxima seriozitate intrunirile si conversatiile pe care le aveti azi, pentru ca s-ar putea sa aflati informatii care va vor fi foarte utile in plan profesional sau in afaceri. Ar fi bine sa profitati de acest context astral favorabil, fiindca puteti avea reusite frumoase atat in plan social, cat si din punct de vedere material. Balanță Sunt șanse să se producă evenimente neașteptate, care marchează schimbări favorabile în viață dumneavoastră. Dorință de afirmare și activitatea intelectuală intensă va pot conduce spre succes, atât în societate, cât și în activitatea profesională. În a două parte a zilei este posibil să luați o hotărâre importantă într-o problemă sentimentală. Ascultați-vă intuiția! Scorpion Aveti sanse sa obtineti rezultate deosebite cu prilejul unei calatorii de afaceri. Evitati discutiile in contradictoriu cu partenerii sau cu asociatii. Dupa-amiaza aveti sanse sa faceti rost de bani pentru a continua o lucrare in locuinta, pe care ati inceput-o cu mai mult timp in urma. Nu este momentul sa va lasati tentat de speculatii. Capricorn Este posibil sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale si in plan financiar. Pastrati-va calmul si sa nu luati decizii sub impulsul momentului. Puteti conta pe sprijinul prietenilor si al partenerului de viata. V-ar prinde bine sa petreceti mai mult timp in compania unor persoane apropiate care va ajuta sa va pastrati optimismul. Vărsător La locul de munca sau in afaceri sunteti plin de elan si aveti initiative indraznete. Evitati discutiile in contradictoriu cu colegii si cu partenerii. Dupa-amiaza aveti sanse de succes in societate si colaborati foarte bine cu persoanele mai tinere. Ar fi bine sa nu faceti promisiuni daca nu sunteti sigur ca va puteti tine de cuvant. Pești S-ar putea ca un prieten sa va reproseze ca nu v-ati achitat o datorie la timp. La locul de munca, sa nu va lasati atras in confruntari cu colegii si sa va stabiliti clar prioritatile. Ar fi bine sa profitati de sfaturile sau ajutorul unei persoane cu experienta.