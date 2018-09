Ce trebuie să știți în acest sfârșit de săptămână / Moldova.org recomandă

10:30

Potrivit Biroului Național de Statistică, în ianuarie-iunie a acestui an, investițiile în active necorporale pe termen lung au insumat 140,6 milioane lei, în creștere de 21,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile în active corporale pe termen lung au crescut cu 7,2%, până la 6 mlrd 627,1 milioane lei, notează […]