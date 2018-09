(doc) Toate manualele pe care elevii claselor de liceu din Moldova le pot accesa online

08:30

„Știam că oamenii pe care îi voi întâlni acolo vor fi deosebiți, oameni pe care nu am cum să-i întâlnesc în viața de zi cu zi.” Motivat de asta, dar și de dorința de a-și îmbogăți bagajul de experiențe tari, Dima Albot, un tânăr din Moldova, care este student la Rhine-Waal University în Germania, dar în același timp implicat în diverse proiecte de dezvoltare a soluțiilor digitale pentru problemele de mediu, în care combină tehnologia și spiritul antreprenorial, și-a dorit foarte mult să ajungă la MIT Innovation and Entrepreneurship Bootcamp. Proiectul educațional, organizat de Massachusetts Institute of Technology, a avut loc în Brazilia, iar din miile de candidați, doar 122 de tineri au avut oportunitatea să participe. Printre ei s-a aflat și Dima. Articolul A colectat 9 000 de dolari într-o lună pentru o tabără prestigioasă organizată de MIT. Ce a învățat un tânăr din Moldova de la experți de top din întreaga lume apare prima dată în #diez.