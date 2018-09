Veste teribilă de la British Airways: Date şi conturi ale clienţilor au fost furate

14:00

Fetița lui Jojo a început grădinița, iar mama ei a împărtășit emoția și bucuria cu fanii ei. Actrița a postat o imagine pe contul de socializare, care a stârnit admirația tuturor. „S-a încheiat vacanța mare pentru Zoricel! Azi a fost prima zi de grădi. Cu emoții pentru mine, foarte normală pentru ea. Zora a reacționat ca și când ar merge la joacă. Am întrebat-o Unde mergem?', A copii!' Și a luat-o la fugă spre poartă. Așa că… totul bine. Doamne, ce repede cresc!", a scris Cătălina Grama pe pagina ei de Instagram. „Mult succes la grădi! ?", „Un an ușor vă doresc. Nu-i așa că a contat faptul că are un frate mai mare vis-a-vis de ușurința cu care acceptă grădiniță?", „Doamne…ce pui dulce de om! Un îngeraș mic...️?„, sunt câteva dintre comentarii. Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, are o familie fericită alături de actorul Paul Ipate. Cei doi au împreună o fiică, Zora, care a venit pe lume în luna ianuarie a anului trecut. Jojo mai are un băiețel, Achim, din mariajul anterior.