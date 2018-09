Surpriză la US Open: O japoneză a câștigat trofeul în fața Serenei Williams

Japoneza Naomi Osaka a câştigat US Open, ultimul Grand Slam al anului de la Flushing Meadows din New York, după... Articolul Surpriză la US Open: O japoneză a câștigat trofeul în fața Serenei Williams apare prima dată în Cotidianul.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul