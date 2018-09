CLIPUL ce are peste 5,5 milioane de accesări pe Youtube. Ceauşescu se răzbună. Un cântec interzis la televiziunile noastre.

21:30

Autor: Catalin Tache De cateva zile structurile contrainformative romanesti se pliaza deja pe o noua varianta de lucru. Iar”planul Trump” pentru ruperea Uniunii Europene, discutat in premiera in cadrul unor discrete intalniri informale care au avut loc recent in locatii din Side-Turcia, Berlin si Stockolm putand deveni mai repede decat...