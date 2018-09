(foto) Must, muzică și voie bună. Cum se vede pe rețelele de socializare prima zi a festivalului Must Fest 2018

Cea de a treia ediție a festivalului Must Fest va avea loc în perioada 8-9 septembrie în Piața Marii Adunări Naționale. Timp de două zile oamenii participanți la eveniment vor avea parte de: școli de vin, masterclass-uri cu degustare de vinuri selecte, o mulțime de zone interactive și de divertisment. Articolul (foto) Must, muzică și voie bună. Cum se vede pe rețelele de socializare prima zi a festivalului Must Fest 2018 apare prima dată în #diez.

