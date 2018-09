Un fost deputat a numit-o pe o jurnalistă de la postul de televiziune TV8 „idioată” și „proastă”

16:50

Premierul Pavel Filip salută performaţa realizată de tenismenul Radu Albot, care s-a calificat în semifinalele US Open, la proba de dublu. „O performanță extraordinară a tenismenului Radu Albot aseară, la US Open. E prima dată când un moldovean ajunge în semifinalele unui turneu de Grand Slam și sunt extrem de bucuros că am avut ocazia […] Articolul Pavel Filip, către tenismenul Radu Albot: O performanță extraordinară. E prima dată când un moldovean ajunge în semifinalele unui turneu de Grand Slam a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.