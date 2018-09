Cifra săptămânii: 85 de mii lei, amenzi pentru flori

06:50

Subiectul expulzării profesorilor turci de la liceul Orizont a intrat în vizorul oficialelor europeni. Comisarul pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a cerut Chişinăului să respecte statul de drept. „Aştept ca Guvernul Republicii Moldova şi toate autorităţile să respecte statul de drept şi toate procedurile judiciare stabilite", a scris Johannes