Cetățenii turci au fost expulzați din Republica Moldova sub identităţi false, jurist

14:00

Procurorul General, Eduard Harunjen, consideră că dușul face bine inclusiv atunci când persoane necunoscute decid să-l facă sub peretele instituției pe care o conduce. „Dacă acest lucru a contribuit la igiena personală, nu are decât să-i fie de bine”, ne-a declarat pe o notă ușor amuzantă șeful PG. Vom aminti că un bărbat gol pușcă face duș chiar sub peretele sediului Procuraturii Generale. Martorii care au filmat întâmplarea spun că din peretele clădirii ar fi curs apă dintr-un robinet şi bărba...