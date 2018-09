Profesorii turci ar fi fost scoși din țară cu o altă identitate. Ce spune avocata liceului

19:10

Președintele Parlamentului Andrian Candu a solicitat organizarea unor audieri parlamentare în cazul expulzării din țară a 7 cetățeni străini. Oficialul a subliniat importanța controlului parlamentar în acest caz din perspectiva respectării drepturilor omului și normelor naționale și internaționale. El a cerut conducerii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, condusă de Eugen Carpov și subcomisiei […] The post Andrian Candu a solicitat organizarea unor audieri parlamentare în cazul expulzării celor șapte cetățeni străini appeared first on Moldova.org.